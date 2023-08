Krack houdt Stroll hand boven het hoofd: "Lance heeft veel pech gehad"

Aston Martin-teambaas Mike Krack verdedigt de prestaties van Lance Stroll tijdens de eerste seizoenshelft. De Canadese coureur moest wat resultaten betreft zijn meerdere in teamgenoot Fernando Alonso erkennen, maar Krack meent dat de statistieken niet het hele plaatje weergeven.

De Formule 1 verkeert momenteel in haar officiële zomerstop. Vier weken lang wordt er geen Grand Prix afgewerkt, en aangezien de eerste seizoenshelft nu tot slot is gekomen, nemen veel fans de tussenstand door van de tien rijdersduo's. Eén van de koppels waar het onderlinge duel nogal eenzijdig in haar successen is, is bij het team van Aston Martin. Zo wist Fernando Alonso maar liefst zesmaal op het podium te eindigen, terwijl teamgenoot Lance Stroll een vierde plaats als beste resultaat kent.

Maar, de onderlinge verschillen en statistieken geven niet een geheel duidelijk beeld weer over de prestaties van Stroll, meent Aston Martin-teambaas Mike Krack. Zo vond de Luxemburger het nodig om zijn jonge coureur publiekelijk te verdedigen. Op een vraag van media wat het hoogtepunt van de eerste seizoenshelft is, antwoordt Krack: "Die hoogtepunten zijn niet zozeer de podiumplaatsen. Het gaat voor mij meer om Lance's (Stroll) comeback van zijn blessure, en Fernando's (Alonso) bijzondere aanpak voor de Grand Prix in Monaco."

"Lance liet zien wat voor een vechter hij is toen hij in de auto sprong met twee gebroken polsen en een gebroken teen. Het doorzettingsvermogen dat hij toen liet zien, pushte iedereen omhoog. Lance heeft dit seizoen tot nu toe weinig geluk gehad. Naast zijn gebroken botten, waren er nog meer pechgevallen die niet zijn fout waren. De stand in het rijdersklassement vertelt een verhaal, maar binnen het team weten we hoe de vork écht in de steel zit."