Stroll bevestigt deelname aan Japanse Grand Prix

Lance Stroll ontbrak afgelopen weekend op de grid in Singapore. De Canadese Aston Martin-coureur was hard gecrasht in de kwalificatie en het team had samen met Stroll besloten om niet te starten in de Grand Prix. Stroll laat nu zelf weten dat hij gewoon racet in Japan.

Op sociale media gingen wilde geruchten rond over Stroll. Volgens het geruchtencircuit zou Stroll niet fit genoeg zijn en zou hij daardoor de Japanse Grand Prix van aankomend weekend moeten missen. Stroll liet na zijn crash in de kwalificatie lange tijd niets van zich horen. Op sociale media heeft nu het stilzwijgen doorbroken. Stroll bedankt zijn fans voor alle steun en hij laat weten dat hij gewoon start in Suzuka.