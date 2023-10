Leclerc en Stroll bestraft voor overschrijden track limits

Ook in de sprintrace van vandaag speelden track limits weer een grote rol. De stewards letten op het feit dat veel coureurs weer buiten de lijntjes kleurden. Na afloop van de sprint werden slechts twee coureurs bestraft voor het overtreden van de limieten, dat had gevolgen voor de uitslag.

Lance Stroll en Charles Leclerc hebben allebei een tijdstraf van vijf seconden ontvangen voor het verlaten van de baan zonder een geldige reden. Beide coureurs overschreden te vaak de track limits en dat zorgt nu dus voor straffen. Voor Leclerc is dit pijnlijk omdat hij hierdoor zijn WK-punten verliest, Stroll was al niet in de punten over de finish gekomen. Beide coureurs hebben vier maal de track limits overschreden.