Stroll tempert verwachtingen: Podium bij thuisrace wordt 'lastig'

Aankomend weekend reist het Formule 1-circus af naar het Canadese Montreal, waar Grand Prix nummer acht van dit seizoen afgewerkt zal worden. Thuisheld Lance Stroll heeft uiteraard de hoop om in notabene zijn eigen land een podiumplaats te behalen, maar verwacht dat de race op Circuit Gilles Villeneuve een lastige zal worden.

Terwijl Aston Martin-coureur Lance Stroll zijn teamgenoot Fernando Alonso dit seizoen al vijfmaal een podiumplaats heeft zien scoren, staat bij hem de teller nog op nul. Of daar aankomend weekend verandering in gaat komen, is nog maar de vraag. Stroll tempert voorafgaand zijn thuisrace alvast de verwachtingen, en denkt dat een podiumfinish een grote uitdaging voor hem zal worden.

"Voordat we de race in Spanje hadden, dacht ik dat het zeker een mogelijkheid zou zijn", begint Stroll, doelend op zijn vooruitzichten naar de race aankomend weekend. "Maar we waren hier (in Spanje) simpelweg niet snel genoeg. Als we alles op een rijtje weten te zetten en we daardoor een goede pace hebben, dan is het een mogelijkheid. Maar als Mercedes opnieuw sterk is en Ferrari en Red Bull net zo goed, dan zal het een lastige worden. We hebben zeker nog genoeg werk te verrichten", sluit Stroll af.