FIA gaat in gesprek met Stroll na mogelijk wangedrag

Aston Martin-coureur Lance Stroll kende in Qatar een tegenvallend raceweekend. De Canadees bleef ver achter op zijn teamgenoot Fernando Alonso en hij worstelde ook met de track limits. Daarnaast gaf hij zijn trainer een duw en dat krijgt nu mogelijk een staartje. De FIA gaat nu namelijk in gesprek met Stroll.

Stroll raakte in opspraak na afloop van de kwalificatie op het circuit van Losail. De Canadees had de track limits overschreden waardoor hij afviel in Q1. Stroll stapte gefrustreerd uit zijn auto en toen kreeg hij het aan zijn stok met zijn trainer. Hij vertelde Stroll dat hij via de voorzijde de garage moest verlaten. De Canadees weigerde dit en hij raakte in discussie met zijn trainer waarna hij hem een duw gaf. Daarna verscheen Stroll bij de internationale media, maar daar gaf hij slechts heel korte antwoorden.

De Canadees ontving veel kritiek voor zijn gedrag. Hij gaf zelf aan dat hij zijn excuses had aangeboden aan zijn trainer, maar toch is de FIA nu in actie gekomen. In een statement laat de autosportfederatie weten dat hun Compliance Officier in gesprek gaat met Stroll over diens gedrag in Qatar. Zijn acties zijn mogelijk in strijd met het beleid en de procedures van de FIA. Wat de mogelijke gevolgen hiervan zullen zijn, is niet helemaal duidelijk.