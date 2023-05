Stroll enthousiast: ‘Geweldig’ om met Alonso samen te werken

Lance Stroll doet een boekje open over de samenwerking met tweevoudig wereldkampioen en teamgenoot Fernando Alonso. De Canadese jongeling heeft veel goeds te zeggen over Alonso, die sinds dit seizoen bij het team van Aston Martin is aangesloten.

Grofweg een jaar geleden verraste Fernando Alonso de F1-wereld door bekend te maken vanaf 2023 de overstap naar Aston Martin te maken. Alonso, die toen nog voor het team van Alpine uitkwam, maakte volgens velen een grote fout door naar de Britse renstal te verkassen, die vorig jaar nog als zevende in het constructeurskampioenschap eindigde.

Maar na vijf Grands Prix dit jaar verreden te hebben, kan Alonso al zijn criticasters de mond snoeren. De Spanjaard heeft al vier P3-podiums weten te behalen en zijn nieuwe werkgever heeft gedurende de winterstop wat betreft performance een flinke stap voorwaarts gemaakt.

Alonso's nieuwe teamgenoot Lance Stroll, die al sinds zijn jeugd een groot fan van hem is, reflecteert op hoe zijn samenwerking met de Formule 1-veteraan tot nu toe verloopt: "Er zit momenteel een geweldige dynamiek in het team. Ik vind het heerlijk om met hem te werken. Hij is zeer getalenteerd, heeft veel kennis en ervaring en is hongerig om elke dag het beste van zichzelf te vergen. Ik heb veel respect voor hem, want hij doet dit al jaren", begint Stroll.

"Hoe lang doet hij dit al, meer dan twintig jaar? Ik heb ontzettend veel respect voor zijn vastberadenheid en focus. We hebben een goede synergie in het team, en de auto rijdt heel lekker. We hebben denk ik een goede relatie, en we proberen allebei om elk weekend meer uit de auto te halen. Als een collectief proberen we ideeën te verzinnen om de set-up te verbeteren. Die dynamiek is tot nu toe heel goed."