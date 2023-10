Stroll ontloopt straf na gênante fout voorafgaand racestart

Lance Stroll reed in Austin een ijzersterke race. De Canadese Aston Martin-coureur startte in de pitlane, maar hij werd uiteindelijk als zevende geklasseerd. Maar, na afloop moest Stroll zich wel bij de stewards melden voor een pijnlijke blunder voorafgaand de race. Hij kreeg echter geen straf.

Aston Martin had besloten om de set-up op de auto van Stroll aan te passen en dat betekende dat hij vanuit de pitlane moest starten. Maar, tijdens de opwarmrondjes voorafgaand de race leek hij dit te zijn vergeten. Hij reed de grid op terwijl zijn monteurs in de pitlane op het stonden te wachten. Ze haastten zich naar de grid om Stroll naar de garage te brengen. De stewards bekeken het moment, maar ze besloten geen straf uit te delen. Ze oordeelden dat het geen ideaal scenario was, maar dat er geen regels zijn gebroken.