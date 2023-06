Stroll ontvangt forse boete vanwege pitlane-overtreding

De teams en coureurs kregen gisteren een extra half uur in de tweede vrije training vanwege de verkorte eerste vrije training die werd geteisterd door cameraproblemen. In de tweede vrije training was het zeer druk op de baan én in de pitlane. Lance Stroll ging daar flink de fout in.

De stewards bestraften Stroll na afloop van de vrije training namelijk met een flinke boete. De Canadese Aston Martin-coureur kreeg een boete van 1000 euro vanwege het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitlane. Stroll had met 97,8 kilometer per uur door de pits gereden terwijl de maximumsnelheid daar ligt op 80 kilometer per uur.