'Lance Stroll overweegt te stoppen met F1 en overstap naar tennis'

Lance Stroll kan zijn Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso momenteel amper bijhouden. De Spanjaard streed in de eerste seizoenshelft regelmatig om de podiumplekken terwijl Stroll zich door het middenveld moest worstelen. Het lijkt er voorlopig niet op dat Stroll zijn stoeltje gaat verliezen, wel wordt hij in verband gebracht met een mogelijke tenniscarrière.

Stroll is bezig met een nogal ongelukkig seizoen in de Formule 1. Het team van Aston Martin komt dit jaar goed voor de dag, maar vooralsnog is alleen Alonso in staat om goed te presteren. Stroll blijft achter, maar heeft ondervond ook veel hinder van fysieke ongemakken. Hij brak zijn polsen vlak voor de start van het seizoen, maar kon wel starten bij de seizoensopener. Dit weekend in Zandvoort moest hij de mediadag missen vanwege een infectie.

Over zijn toekomst is niet veel bekend, maar als de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll zal hij vermoedelijk niet worden ontslagen. De gerespecteerde journalist Ben Anderson laat in de podcast van The Race weten dat Strolls enige mogelijke overstap nogal bijzonder is: "Hij ligt te ver achter op Alonso, maar hij zal dat team alleen op vrijwillige basis gaan verlaten. Hij beschikt over een doorlopend contract bij de organisatie van zijn vader. Er gaan wat geruchten rond over dat hij denkt aan een switch naar het tennis, dus als hij dat doet komt er een stoeltje vrij."