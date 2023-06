Alonso, Stroll en Hamilton beboet na afloop van VT1

De eerste en enige vrije training van het Oostenrijkse Grand Prix weekend is zojuist verreden. Voor de coureurs was het van belang om veel meters te maken om data te verzamelen en om een goed gevoel met de auto te krijgen. Drie coureurs werden na afloop beboet voor het te hard rijden in de pitlane.

Lewis Hamilton reed 80,2 kilometer per uur terwijl de maximum snelheid op 80 kilometer per uur ligt. Hij ontving een boete van 100 euro. Ook Fernando Alonso ontving een boete van honderd euro, de Spanjaard reed met 90,9 kilometer per uur door de pitlane. Zijn Aston Martin-teamgenoot Lance Stroll ontving een boete van 200 euro omdat hij met 81,3 kilometer per uur door de pitlane raasde.