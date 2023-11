Stevige kritiek voor Stroll: "Er is geen enthousiasme bij hem"

Aston Martin-coureur Lance Stroll maakt dit seizoen niet bepaald een goede indruk in de Formule 1. De Canadees ligt ver achter op zijn teamgenoot Fernando Alonso en zijn resultaten vallen ook flink tegen. Christian Danner adviseert Stroll om goed na te denken over zijn toekomst in de Formule 1.

Stroll staat momenteel op de elfde plaats in het wereldkampioenschap met 53 punten, zijn teamgenoot Fernando Alonso staat vijfde met 183 punten. Alonso stond daarnaast regelmatig op het podium terwijl Stroll zich vaak mengt in de strijd in het middenveld. De Canadees maakt daarnaast een chagrijnige indruk, in Qatar gaf hij bijvoorbeeld zijn trainer een duw na afloop van de kwalificatie.

Stroll ontvangt dan ook veel kritiek van kenners en oud-coureurs. Ook commentator en voormalig coureur Christian Danner is zeer kritisch in gesprek met Sport.de: "Ik zie bij Stroll nergens enthousiasme. Het is gewoon een feit dat hij onderpresteert. Zijn teambaas Mike Krack zegt vaak dat alles helemaal prima is, maar dat is zeker niet zo. Je moet gewoon naar zijn resultaten kijken. Als ik Lance was, toch een volwassen man, dan zou ik mij afvragen of ik wel een Formule 1-coureur zou willen blijven. Hij moet zelf kiezen en kijken of er wel ruimte is voor verbetering."