Stroll ontvangt gridstraf van vijf plaatsen na overtreding in VT3

Lance Stroll begint aan de kwalificatie in Las Vegas met een gridstraf op zak. De Canadese coureur heeft vlak voor de start van het eerste kwalificatiegedeelte een straf ontvangen voor een overtreding die hij maakte in de derde vrije training. Hij gaat vijf plaatsen naar achteren op de grid.

Aan het einde van de derde vrije training werd er met dubbele gele vlaggen gezwaaid nadat Alexander Albon de muur had geraakt. Stroll had dit klaarblijkelijk over het hoofd gezien, want hij haalde Carlos Sainz is. Stroll verklaarde bij de stewards dat hij zo gefocust was op het inhalen van Sainz, dat hij de gele vlaggen niet zag. Naast de gridstraf heeft hij ook drie strafpunten ontvangen op zijn superlicentie.