Stroll ontloopt tweede straf na nieuwe gele vlag-situatie

Lance Stroll kan opgelucht adem halen. De Canadese Aston Martin-coureur moest zich na afloop van de kwalificatie bij de stewards melden omdat hij mogelijk te hard had gereden tijdens de gele vlag. Stroll kreeg eerder vandaag al een gridstraf, maar nu grijpen de stewards niet in.

Na afloop van de derde vrije training ontving Stroll een gridstraf van vijf plaatsen omdat hij had ingehaald tijdens dubbele gele vlaggen. In de kwalificatie leek hij weer te snel hebben gereden tijdens een gele vlag, maar nu krijgt hij geen straf. Volgens de stewards ging Stroll nu namelijk wel tijdig van zijn gas af. Het komt hem goed uit, want anders had hij zomaar tegen een tweede gridstraf aan kunnen lopen.