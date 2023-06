Alonso geeft Stroll tip: "Hij moet zijn consistentie verbeteren"

Het team van Aston Martin is op een zeer sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Britse renstal staat op de derde plaats in het constructeurskampioenschap, vlak achter Mercedes. Vooral Fernando Alonso scoort veel punten voor Aston Martin, hij heeft een aantal belangrijke tips voor zijn teamgenoot Lance Stroll.

Aston Martin staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap met 154 punten. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft 117 punten gescoord en staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Alonso's teamgenoot Lance Stroll heeft slechts 37 punten bij elkaar gereden en staat slechts achtste in de tussenstand, hij kan ook nog niet meevechten om de podiumplaatsen.

Alonso heeft veel vertrouwen in de rijkunsten van zijn Canadese Aston Martin-teamgenoot. De Spanjaard wijst bijvoorbeeld naar Strolls prestaties in natte kwalificaties, openingsrondes en de Grands Prix. Alonso legt in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 uit wat Stroll moet verbeteren: "Ik denk dat het allerbelangrijkste voor hem nu is, dat hij zijn consistentie moet verbeteren. Echt weekend na weekend moet hij dat doen. Die consistentie moet echt de volgende stap in zijn loopbaan worden, dat hij elke wedstrijd voor een plekje in de top vijf kan strijden."