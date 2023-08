Stroll lacht geruchten over tennis-overstap weg: 'Wil blijven racen'

Eerder deze maand werd het gerucht in de wandelgangen van de F1-paddock rondgefluisterd dat Aston Martin-coureur Lance Stroll serieus nadenkt om een poging in de professionele tenniswereld te doen. Tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend schiet de Canadese coureur deze geruchten echter al lachend uit de lucht.

In het Formule 1-seizoen dat Lance Stroll stukken minder overtuigende resultaten weet te behalen dan zijn teamgenoot Fernando Alonso werden er geruchten verspreid dat de Aston Martin-coureur een overstap naar de professionele tenniswereld wil gaan maken. De Canadese jongeling weet in tegenstelling tot Alonso geen sterke prestaties neer te zetten, en dus zou Stroll erover nadenken om een transfer binnen de professionele sportwereld te willen maken.

Maar, op de vraag van Speedcafe tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort of deze geruchten enige vorm van waarheid hebben, antwoordt Stroll al lachend: "Nou, als ik aan een toernooi mee wil doen, dan moet ik echt nog wel even aan mijn backhand werken, want dat is volgens mij nog niet op het juiste niveau. Echter denk ik wel graag dat ik best goed ben, al weet ik niet of ik al even goed als Novak Djokovic of Carlos Alcaraz ben. Ik wil blijven racen, want dit is waar ik van hou."

Stroll meent dat de geruchten nogal lachwekkend zijn, zelfs voor de periode dat normaal in de koningsklasse als silly season bekend staat. "Volgens mij was het Crofty (Sky Sports commentator) die dit bedacht heeft. Misschien zat hij in de zomerstop op de bank een biertje te drinken en dacht hij na over mijn tennistalent. Ik zal het aan hem vragen", lacht Stroll.

"Ik heb geen idee hoe hij dit bedacht heeft, het was in ieder geval heel creatief. Maar goed, ik heb er niet over nagedacht om een carrière als professioneel tennisser op te pakken."