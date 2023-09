Zware crash Lance Stroll heeft gevolgen: kan niet deelnemen aan Grand Prix van Singapore

Aston Martin heeft zojuist bevestigd dat Lance Stroll vanmiddag niet zal deelnemen aan de Grand Prix van Singapore. De auto van de Canadees is te veel beschadigd om het op tijd te kunnen herstellen, waardoor Stroll vanaf de zijlijn zal moeten toekijken hoe zijn collega's in actie komen.

Stroll crashte tijdens Q1 hard in de muur bij het opkomen van start-finish waardoor zijn Aston Martin flink beschadigd raakte. Het zorgde met een rode vlag voor een onderbreking van bijna 45 minuten. Stroll moest gecontroleerd worden in het medisch centrum op het circuit en de monteurs konden aan het werk. Er is echter gezamenlijk besloten dat het niet verstandig is voor Stroll om te gaan racen.

Video crash Lance Stroll

Singapore Grand Prix statement. — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 17, 2023

Het is niet de eerste keer dat Stroll een Grand Prix moet overslaan. Tijdens de F1-wedstrijd op de Nürburgring van 2020 stond de Canadees ook al aan de zijlijn vanwege het coronavirus.

Verstappen

