Krack: Herstelrace Stroll richting puntenscore bij Canada GP 'een geweldige prestatie'

Aston Martin-teambaas Mike Krack prijst de prestatie van zijn coureur Lance Stroll bij de Grand Prix van Canada, dat afgelopen weekend afgewerkt werd. De Canadees startte zijn thuisrace op de zestiende plaats, en wist zich vanuit die positie richting een P9-finishplaats te vechten.

Aston Martin-coureur Fernando Alonso wist een uitstekende P2 te scoren bij de Canadese Grand Prix, maar ook het resultaat van teamgenoot Lance Stroll mag niet onderschat worden, meent teambaas Mike Krack. Volgens de Luxemburgse teambaas reed Stroll 'een sterke race' richting een puntenscore: "We probeerden hem zo snel mogelijk uit het verkeer te halen. Zodra wij dat voor elkaar wisten te krijgen, reed hij een soortgelijke pace als degenen aan de kop van het veld."

"Om van P16 naar P9 te komen is een geweldige prestatie. Op papier lijkt dat resultaat, vooral in vergelijking met als je teamgenoot als tweede finisht niet geweldig, maar als je je realiseert vanuit welke positie hij de race begon, dan kun je stellen dat hij het heel goed gedaan heeft. Hij zal de positieve punten van hieruit meenemen. Stroll is sterk op de hogesnelheidscircuits, en daar hebben we er een aantal van die binnenkort op de planning staan. Ik weet zeker dat we daar met beide coureurs goed kunnen scoren."