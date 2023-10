Woedende Stroll laat zich gaan in Aston Martin-pitbox

Lance Stroll kende een zeer teleurstellende kwalificatie in Qatar. De Canadese Aston Martin-coureur viel af in Q1 en hij kwam daar niet verder dan de zeventiende tijd. Hij was overduidelijk kwaad toen hij uit zijn auto stapte, het lijkt erop dat de Canadees daarna zich eventjes liet gelden.

Op een herhaling was te zien dat Stroll woest uit zijn Aston Martin stapte en dat een teamlid hem er daarna op wees dat hij de pitbox via de voorzijde moest verlaten zodat hij naar de weegruimt van de FIA kon gaan. Hij negeerde dit verzoek en toen hij werd tegengehouden leek het er op dat hij hard tegen de muur sloeg. Maar, op sociale media gaat ook rond dat hij mogelijk een medewerker een duw gaf. De beelden gaan momenteel viral.