Krack verdedigt tegenvallende resultaten Stroll

Het team van Aston Martin is bezig met een verrassend sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal vecht regelmatig met Mercedes, Ferrari en McLaren om de titel best of the rest. De resultaten worden vooral gescoord door Fernando Alonso. Volgens teambaas Mike Krack komt Lance Stroll echter ook goed voor de dag.

Alonso is sinds dit seizoen de teamgenoot van Stroll bij het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen eindigde dit seizoen al meerdere keren op het podium en hij presteert als in zijn hoogtijdagen. Stroll heeft het echter veel zwaarder. Hij heeft nog geen enkele podiumfinish achter zijn naam staan in 2023 en daarnaast komt hij ook regelmatig niet door Q1 of Q2 heen in de kwalificatie.

Aston Martin-teambaas Mike Krack stelt dat Stroll, wiens vader de eigenaar is van het team, ook goed presteert. In gesprek met de internationale media omschrijft Krack een verschil tussen prestaties en punten: "Dat zijn twee dingen die je los van elkaar moet zien. Als team analyseren we het seizoen vanuit beide perspectieven en als team moeten we veel meer werk leveren aan de ene kant van de garage dan aan de andere. Dat heeft te maken met racestrategie, maar ook met de betrouwbaarheid van de auto van Lance. Dat moeten we beter doen."