Crash Stroll veroorzaakt door bijzondere Sprint-regels

Vrijwel het hele Belgische raceweekend wordt gekenmerkt door hevige regenval. Tijdens zowel de kwalificatie als de Sprint Shootout hadden de coureurs te maken met een opdrogende baan, maar nu blijkt dat de wedstrijdleiding de baan tijdens de Shootout niet verklaarde als nat. Lance Stroll werd hier het slachtoffer van.

De Sprint Shootout werd gisteren met 35 minuten uitgesteld vanwege de regenval, hierdoor ging de Sprint ook later van start dan in eerste instantie de bedoeling was. Toch lijkt het erop dat de wedstrijdleiding niet besloot om de baan als nat te verklaren. Volgens Motorsport.com gaf de FIA aan dat de baan niet officieel nat was, hierdoor moesten de teams zich aan de speciale bandenregels van de Shootout halen.

Volgens de regels moeten de coureurs in SQ1 gebruik maken van de hards, in SQ2 van de mediums en in SQ3 op de softs. Toen Lance Stroll in SQ2 als eerste voor de slicks koos, moest hij dan ook op de mediums de baan op. Logischerwijs zou een team voor de softs kiezen, maar dat mocht nu dus niet. Stroll gaf aan dat hij zijn banden niet onder controle had en hij crashte dan ook aan het einde van SQ2. Dit was dus een indirect gevolg van de regelgeving omtrent de Sprints.