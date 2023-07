Stroll wil actie zien na dood Van 't Hoff: "We spelen met vuur"

De dood van FRECA-coureur Dilano van 't Hoff schokte gisteren de autosportwereld. Ook vanuit de Formule 1-wereld kwamen er veel berichten en reageerden de coureurs geschokt en verdrietig. Aston Martin-coureur Lance Stroll reageerde emotioneel en gaf aan dat er nu iets moet gebeuren en dat men met vuur speelt.

Van 't Hoff raakte gisterochtend betrokken bij een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlandse coureur van MP Motorsport overleefde het niet en de organisatie deelde het nieuws aan de begin van de middag. De Formule 1-coureurs waren op dat moment net klaar met de Sprint Shootout en al snel volgden er veel reacties.

Niet eerlijk

Aston Martin-coureur Lance Stroll reageerde na afloop van de Sprint emotioneel op het nieuws. Hij vindt dat de autosportwereld actie moet ondernemen en sprak zich uit bij de internationale media: "Het verhaal van vandaag is niet deze race, maar het feit dat we een jonge coureur zijn verloren. Mijn gedachten gaan uit naar hem en zijn familie. Het is niet eerlijk wat er vandaag in die bocht gebeurde. Er moet naar gekeken worden, er moet iets veranderen. We zijn twee jonge coureurs verloren in vier jaar tijd. Het moet veranderen. Wat er vandaag gebeurde, is verschrikkelijk."

Spelen met vuur

Het ongeval gebeurde aan het begin van het Kemmel Straight, vlak na de bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon. Stroll stelt dat er iets moet gebeuren in die bocht: "Doe tenminste iets! Over een paar weken spelen we met vuur als we daar zelf heen gaan. Het gaat niet alleen om ons. Het gaat ook om de kids in de Formule 2 en de Formule 3. Het gaat om iedereen die door die bocht gaat."