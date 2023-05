'Gripzoekende' Stroll: ''We hebben vrijdag het beste eruit gehaald''

Lance Stroll behaalde met zijn Aston Martin-machine tweemaal een achtste plaats bij de eerste twee vrije trainingen bij de Grand Prix van Miami. De Canadees was voornamelijk grip aan het zoeken op het nieuwe geasfalteerde Amerikaanse stratencircuit, maar was tevreden met de progessie die zijn team maakte met de wagen.



"We hebben vrijdag het beste uit beide oefensessies gehaald en we begrepen nu beter van hoe de veranderingen aan de baan ons rijden zullen beïnvloeden'', begon Stroll. "Het was een relatief routinematige vrijdagtraining voor ons na het andere format in Baku. We hebben dit weekend meer tijd op de baan gehad om de auto en de banden te leren kennen, ondanks enkele rode vlaggen die de sessies verstoorden."



De hitte zal parte spelen voor het rubber. Hoeveel het warme invloed heeft op de racecondities, is volgens Stroll afwachten. "We weten dat het hier ongelooflijk heet zal zijn - waarschijnlijk de heetste baantemperaturen van het jaar - dus bandenslijtage zal een grote factor zijn en iets dat we het hele weekend in de gaten moeten houden."

"Maar de auto voelde goed aan; we hebben na FP1 enkele wijzigingen aangebracht die de prestaties voor FP2 hebben verbeterd, dus ik heb een positief gevoel op weg naar zaterdag", sloot de Canadees positief af.