Stroll woest op de stewards: "Die mensen snappen er niets van"

De Qatarese Grand Prix van afgelopen weekend zorgde voor veel frustratie bij de meeste coureurs. Op het circuit van Losail kregen ze te maken met zeer hoge temperaturen en er werd ook streng gecontroleerd op track limits. Lance Stroll was er helemaal klaar mee, hij stelt dat de FIA er niets van snapt.

Stroll ontving in Qatar twee tijdstraffen voor het overschrijden van de track limits, in de kwalificatie was hij door deze overtreding ook al zijn snelste tijd verloren. Ook de hitte zorgde voor een lastige race voor de Canadees, hij kwam na afloop amper zijn auto uit en hij strompelde daarna richting een ambulance die naast het parc fermé stond. Hij was na afloop van de race allesbehalve te spreken over de gemaakte beslissingen.

FIA

De Aston Martin-coureur haalde na de race flink uit naar de mensen die de regels controleerden. In gesprek met de internationale media was hij nogal duidelijk: "De mensen bij de FIA en de Formule 1 snappen er echt helemaal niets van. We moeten het probleem met de track limits aankaarten. Hier in Qatar en eerder dit jaar in Oostenrijk kregen de coureurs te maken met ongekend veel straffen, terwijl wij hier helemaal geen voordeel uit kunnen halen. Het is een grap, zeker omdat ze tijdens het weekend de baan smaller hebben gemaakt."

Omstandigheden

Stroll is ook van mening dat de stewards ook de omstandigheden moeten meewegen in het maken van hun beslissingen. Hij wijst naar de extreme hitte waardoor hij bijna het bewustzijn verloor: "We gaan drie millimeter op de witte lijn in een race van 57 rondjes in een auto van iets van zeventig graden Celsius. Dat frustreert mij nog het meeste. Ik heb het gevoel dat wij wel een goede race hebben afgewerkt. We zijn als negende over de streep gekomen, maar door die twee straffen werd dat plek elf. We blijven daardoor met lege handen achter."