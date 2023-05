Alonso verklaart hulp aan Stroll: "Hij zal het team leiden in de komende 15 jaar"

Het team van Aston Martin beleeft momenteel een zeer sterk seizoen. Fernando Alonso eindigde in Azerbeidzjan voor het eerst dit jaar niet op het podium, maar hij maakte wel weer veel indruk. Opvallend genoeg hielp de Spanjaard tijdens de race zijn teamgenoot Lance Stroll doormiddel van tips die hij via de boordradio doorspeelde. Volgens Alonso is dit niet meer dan logisch.

Alonso heeft een opvallend verleden als het aankomt op het helpen van zijn teamgenoten. De tweevoudig wereldkampioen was niet altijd de grootste teamplayer, maar dit seizoen lijkt alles anders te zijn. In Bakoe liet hij zijn team via de boordradio allerlei boodschappen doorspelen naar Stroll. Alonso kwam onder meer met adviezen voor de rembalans en sprak zich uit over duels.

Praten

Het waren bijzondere radioberichten, maar volgens Alonso is dit logisch. Hij is namelijk van mening dat een goede samenwerking met Stroll van groot belang is. Tegenover de internationale media sprak hij zich hierover uit: "We praten heel erg veel tijdens een weekend, dat begint al op de donderdag. We hebben het gehad over wat wij hier in het verleden voelde, wat we gaan doen en wat de plannen voor de auto's zijn. Dus als ik tijdens de race iets voel wat we niet hebben besproken, dan communiceer ik dat met het team."

Toekomst

Alonso is tevens van mening dat de hulp aan Stroll zeer nuttig is voor de toekomst. De Spaanse coureur is realistisch en realiseert zich dat Stroll nog wel eventjes zal blijven racen. Alonso: "Ik weet dat ik nog maar een paar jaar actief zal zijn in deze sport, Lance zal het team voor de komende 10 tot 15 jaar gaan leiden. Ik hoop dat ik Lance zoveel mogelijk kan helpen in de komende maanden."