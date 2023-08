Lance Stroll slaat mediadag over vanwege infectie

Vandaag gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de mediadag op het circuit van Zandvoort. Vrijwel alle coureurs zijn aanwezig op het circuit om te praten met de pers en om voorbereidingen te treffen. Het team van Aston Martin heeft echter bekend gemaakt dat Lance Stroll vandaag ontbreekt omdat hij herstellende is van een infectie.

Stroll zou op dit moment eigenlijk aanwezig moeten zijn in de perszaal, maar hij ontbreekt dus. Volgens zijn werkgever Aston Martin is hij herstellende van een infectie, meer details heeft de Britse renstal niet bekend gemaakt. Aston Martin meldt daarnaast wel dat Stroll waarschijnlijk gewoon in actie kan komen tijdens de rest van het weekend. Mocht hij toch niet kunnen rijden, dan zijn reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich aanwezig in Zandvoort. Stroll arriveerde even later wel in de paddock met een grote pleister op zijn kaak.

No Stroll in Zandvoort today as he is "recovering from an infection", Aston Martin says.



Team adds: "He is fit and well and will compete at this weekend's Dutch Grand Prix."#F1 #DutchGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1)