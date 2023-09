Video: Stroll knalt keihard de muur in kwalificatie Singapore

Lance Stroll beleefde zojuist een pijnlijk moment tijdens de eerste kwalificatiesessie in Singapore. De Canadese coureur ging vol de fout in, in de laatste bocht. Hij maakte een foutje en dat had grote gevolgen, want er kwam een rode vlag en niemand kon zich meer verbeteren.

Stroll ging te wijd over de kerbstone in de laatste bocht van het Marina Bay circuit. Stroll knalde naar rechts direct de muur in. De klap was enorm, de zijkant van de wagen was bijna volledig verdwenen. Lando Norris had daarna alle geluk van de wereld, hij raakte namelijk bijna het losgeslagen wiel van Stroll.

