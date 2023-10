Stroll reageert op controverse: "We zijn cool met elkaar"

Aston Martin-coureur Lance Stroll raakte afgelopen vrijdag in opspraak vanwege een opvallende actie na afloop van de kwalificatie. De Canadees viel af in Q1 en reageerde daarna woedend. Hij gaf zijn trainer een duw en dat zorgde voor veel ophef. Volgens Stroll is alles weer koek en ei tussen hem en zijn trainer.

Stroll is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Canadese coureur blijft zeer ver achter op zijn teamgenoot Fernando Alonso en ook in de kwalificatie was dit het geval. Hij noteerde zeventiende tijd en daardoor mocht hij al snel gaan douchen. Zijn trainer Henry Howe probeerde Stroll duidelijk te maken dat hij via de voorkant de garage moest verlaten, maar Stroll reageerde met een duw.

Strolls actie werd vastgelegd door de internationale camera's en ze gingen daarna viral. Stroll ontving online veel kritiek en Aston Martin wilde in eerste instantie weinig zeggen over het incident. Na afloop van de Sprint liet Stroll weten dat hij gefrustreerd was, maar dat hij weer op goede voet leeft met Howe: "Het gaat goed tussen ons, we zijn vrienden. We gaan samen om met deze frustraties en we gaan samen weer verder. We zijn dus cool met elkaar."

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Qatar? Zet dan in en win!