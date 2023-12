De Formule 1-coureurs van 2023: Lance Stroll, ondergesneeuwd

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel dertien: Lance Stroll, ondergesneeuwd.

Naam: Lance Stroll (Canada, 29 oktober 1998)

Eindklassering 2023: Tiende

WK-punten: 74

Beste klassering: Vierde (Australië)

Weggevaagd

Als er dit jaar iemand naar huis is gereden door zijn teamgenoot, dan is dat Lance Stroll. De Canadees werd dit jaar volledig weggevaagd door zijn nieuwe teamgenoot Fernando Alonso. Stroll kende dit jaar een seizoen vol met opvallende momenten en bizarre situaties. Hij reed zijn beste seizoen uit zijn loopbaan, maar bijna niemand heeft dat door gehad.

Polsen

Stroll begon het seizoen op een bijzondere manier. De Canadees brak tijdens een fietstochtje in zijn vrije tijd zijn beide polsen en daardoor moest hij de wintertest overslaan. Terwijl Felipe Drugovich zich al langzaam aan het voorbereiden was op een debuut, deed Stroll er alles aan om de start van het seizoen te halen.

De Canadees onderging een spoedoperatie bij een gespecialiseerde arts en hij trainde als een gek om weer te kunnen racen. Door zijn blessure had hij amper meters gemaakt in de AMR23 en hierdoor begon hij met een achterstand aan het seizoen.

Tegen alle verwachtingen in verscheen Stroll toch aan de start in Bahrein. De Canadees had de pleisters nog op zijn polsen zitten en hij had overduidelijk nog pijn. Na afloop van de kwalificatie moesten zijn monteurs hem uit de auto helpen. Het zorgde voor kritiek, maar in de race liet Stroll geen steek vallen. Hij werd zesde, toch best knap met twee gebroken polsen.

Niet slecht

Strolls start van het seizoen was overigens helemaal niet zo slecht. Hij viel uit in Saoedi-Arabië, maar hij werd ook vierde in Australië en zevende in Azerbeidzjan. Niemand had het echter over deze resultaten, want Stroll werd volledig naar huis gereden door zijn nieuwe teamgenoot Fernando Alonso. De Spanjaard was de absolute smaakmaker van de eerste seizoenshelft en hij pakte podium na podium.

Niemand had het over de resultaten van Stroll. Op de momenten dat hij presteerde, zweeg iedereen en op de momenten dat hij faalde, had iedereen kritiek. Dat is ook niet zo vreemd, want Stroll wist zijn nieuwe teamgenoot op geen enkel vlak te verslaan.

Nepo baby

Slechts drie keer finishte Stroll voor Alonso en in de kwalificaties was Stroll ook maar drie keer beter. Alonso mocht ook acht keer het podium beklimmen, terwijl Strolls beste resultaat een vierde plaats was. Het was enorm pijnlijk, want Stroll rijdt al sinds 2019 voor hetzelfde team. De reden hiervoor is simpel: zijn vader is de teameigenaar.

Hierdoor moet Stroll zich extra hard bewijzen. Hij wordt gezien als de nepo baby van de Formule 1. Zijn stinkend rijke vader kocht een team en een automerk en Stroll werd direct als coureur gepresenteerd. Als enige coureur op de grid is er ook niets bekend over zijn contractduur. Hij schijnt zelfs een doorlopend contract te hebben. Een echte topper is hij niet, dat werd dit jaar maar weer eens pijnlijk duidelijk. Veertigplusser Alonso reed de Canadees met speels gemak naar huis.

Maar het is wel oneerlijk om Stroll helemaal af te fakkelen. De Canadees presteerde namelijk beter dan ooit. Voor het eerst in zijn loopbaan eindigde hij in de top tien en hij pakte ook redelijk consistent WK-punten. Zijn wilde fratsen waren zeker nog niet verdwenen, maar dat lijkt nu eenmaal bij hem te horen.

Geen topper

Onder druk ging het immers elke keer weer fout. In Monaco werd hij verrast door de regenval en crashte hij, in Qatar gaf hij zijn trainer een duw na de kwalificatie en in Singapore startte hij niet vanwege een keiharde crash in de kwalificatie. Verder ging het wel aardig bij Stroll.

Zijn start en eind van het seizoen waren namelijk goed. Hij pakte in drie van de eerste vier races punten en dat deed hij ook aan het slot van het jaar. In Brazilië en Las Vegas werd hij vijfde en in de seizoensafsluiter in Abu Dhabi werd hij tiende. Het waren aardige resultaten en zo kan men zijn jaar ook wel omschrijven. Aardig gedaan, maar overduidelijk geen topcoureur.