Russell 'teleurgesteld' in zichzelf na inhaalmove op Stroll bij inrijden pitstraat

Mercedes-coureur George Russell is na de Grand Prix van Azerbeidzjan een beetje teleurgesteld op zichzelf. De Britse coureur wist de bij de pitstraat inkomende en langzaam rijdende Lance Stroll op knappe wijze in te halen, maar verloor bij de herstart van de race vervolgens weer zijn behaalde positie. Ook meent Russell dat Strolls poging om extra langzaam te rijden zodat zijn team meer speling had om samen met teamgenoot Fernando Alonso een dubbele pitstop uit te voeren, niet legaal was.

De door Nyck de Vries veroorzaakte safety car bij de Grand Prix van Baku betekende dat bijna het gehele F1-veld de pitstraat zou binnen komen rijden. Via de boordradio van Aston Martin-coureur kwam het bericht naar binnen dat de Canadees wat langzamer moest gaan rijden, zodat zijn team genoeg speling had om een dubbele pitstop uit te voeren.

Stroll reed langzaam de pitstraat in, waarop de achtervolgende George Russell zijn kans schoon zag om aan hem voorbij te komen. Een knappe inhaalmove voor Russell, op een tegenstander die volgens hem zich niet binnen de regels van de Formule 1 bewoog.

"Op weg naar de pitstraat wist ik hem in te halen", begint Russell. "Volgens mij is het niet toegestaan om dat te doen", doelt de Brit op de expres langzaam rijdende Stroll. "Het was natuurlijk een beetje twijfelachtig, maar het was wel heel bevredigend om voor hem te komen, mede dankzij een goede pitstop van de jongens."

Toch meent Russell niet helemaal tevreden te zijn met het gebeuren tijdens de safety car. "Ik had een goede start (van de race), was sterk rondom de pitstop en daardoor wist ik voorbij aan Stroll te komen. En toen maakte ik er bij de herstart een boeltje van. Ik moest mezelf van Lance (Stroll) te verdedigen, botste daarna bijna tegen de achterkant van Fernando (Alonso), maakte mijn banden vies en uiteindelijk werd ik daarom door Lance en Lewis (Hamilton) ingehaald. Ik ben een beetje teleurgesteld in mezelf", vertelt Russell.