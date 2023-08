Krack twijfelt niet aan Aston Martin-toekomst Stroll

Het team van Aston Martin is momenteel bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Ze kunnen de degens kruisen met de topteams, maar de punten worden vooral gescoord door Fernando Alonso. Zijn teamgenoot Lance Stroll presteert veel minder sterk, maar volgens teambaas Mike Krack blijft de Canadees gewoon bij het team.

Alonso is de overduidelijke kopman van het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen eindigde al meerdere keren op het podium en staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Stroll staat op de negende plaats en presteert veel minder goed dan zijn teamgenoot. Er klinken veel kritische geluiden over Stroll, men vraagt zich af of hij überhaupt wel kan worden ontslagen aangezien zijn vader de eigenaar van het team is.

Aston Martin-teambaas Mike Krack maakt zich iets minder druk over dit soort geluiden. Krack is tevreden met zijn coureurs en deelt dat met de internationale media in Monza: "We hebben daar geen discussies over en met de twee huidige coureurs zitten we goed voor volgend jaar. Er is geen specifiek gat in de performance, maar wel een verschil in gehaalde punten. Als team analyseren we het seizoen vanuit beide perspectieven en als team moeten we het beter oen aan de andere kant van de garage."