Krack praat crash Stroll goed: "Laat zijn commitment zien"

Lance Stroll stond gisteren niet op de grid in Singapore. De Canadese Aston Martin-coureur was een dag eerder in de kwalificatie zwaar gecrasht. Aston Martin besloot hem daarom terug te trekken voor de race. Teambaas Mike Krack is van mening dat de crash een voorbeeld is van Strolls commitment.

Lance Stroll is bezig met een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Canadees wordt vrijwel elk weekend verslagen door zijn hoog aangeschreven teamgenoot Fernando Alonso. In de kwalificatie probeerde Stroll zich in Q1 te verbeteren in de laatste seconden van de sessie. In de laatste bocht maakte hij een klein foutje waardoor hij frontaal de bandenstapel in klapte. De schade was groot, maar Stroll was fysiek in orde.

Stroll kreeg na afloop van de kwalificatie veel kritiek op sociale media. De Canadees krijgt veel kritiek, maar bij Aston Martin wil men daar niets van weten. Teambaas Mike Krack is van mening dat Stroll juist laat zien dat hij er vol voor gaat. Krack wordt geciteerd door RaceFans: "Dit laat zien dat hij er volledig voor gaat, het is een voorbeeld voor alle mensen die denken dat hij dit niet doet. Dat hij de bocht met deze snelheid in ging, laat zien dat hij veel commitment heeft. Ik denk dat het wederom een voorbeeld is van zijn wil om ervoor te gaan."