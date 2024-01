E-Prix Saoedi-Arabië (1): Regerend kampioen Dennis slaat terug met puike zege

De eerste E-Prix van de tweeluik in Saoedi-Arabië was een prooi voor regerend kampioen Jake Dennis. De Brit won in een eneverende race om eremetaal zijn eerste wedstrijd in 2024 met veel overtuiging. De Andretti-rijder finishte voor Jean-Eric Vergne en Nick Cassidy. Nyck de Vries en Robin Frijns speelden een bijrol in het gevecht om de topposities met een P17 en P10 als eindresultaat.

Vergne was na het doven van de lichten als een komeet vertrokken vanaf de poleposition en sloeg meteen een flink gat naar Mitch Evans Dennis, die beiden met enige duw -en trekwerk de sterk gestartte Sergio Sette Camara van zich afhielden.

Vergne besloot snel de verplichte Attack Mode in te zetten en kwam daardoor in gevecht met Evans, wat bijna in tranen eindigde. Vergne hield zijn poot stijf en positionerde zich tijdelijk op de tweede stek. De Fransman kreeg de leiding terug nadat Dennis de Attack Mode activeerde.

Vergne besloot vlak daarna zijn tweede Attack Mode meteen te gebruiken en viel terug achter Dennis en Evans. Dennis deed het een ronde later en kon de leiding behouden, terwijl Vergne zich vastbeet op Evans.

Het tactisch schouwspel ontvouwde steeds meer nadat Evans zijn Attack Mode pakte en terug kwam op P3. Eerst was Vergne de pineut en Dennis leek het vokgende slachtoffer te worden. Dit agressieve aanvalsplan mislukte, waardoor Vergne weer kon aansluiten op de staart van Evans. Vergne zag zijn kans schoon en passeerde met een gewaagde move Evans voor P2.

Evans kreeg in de slotfase moeite om zijn tempo vast te houden. Jaguar-teamgenoot Cassidy kwam dichterbij en Evans liet zijn Nieuw-Zeelandse landgenoot uit teambelang voorbij. Cassidy moest wel nog twee Attack Modes inlossen, waaronder de Kiwi weer achter teamgenoot Evans kwam.

Evans had - waarschijnlijk na wat energie sparen - de snelheid weer te pakken en zat weer op de staart van Vergne, die veel tijd verloor met nog een aantal ronden nog te gaan. Evans zocht een gaatje, maar Vergne hield zijn wagen breed. Door de langzamere Vergne sloot ook Cassidy en Sam Bird aan in het gevecht om het podium.

Het beloofde een spectaculair slot te worden. Vergne moest namelijk alle zeilen bijzetten om Evans van zich af te houden. De Nieuw-Zeelander deed een ultieme poging in de laatste ronde, maar verremde zich. Cassidy en Bird kwamen voorbij en Evans stond met lege handen.

De Vries kende voor de tweede maal dit seizoen een anonieme E-Prix. De voormalig kampioen startte weer achteraan en had vanaf de meest ongewilde startplaats weinig zicht op punten of meer omdat inhalen moeilijk was op het stratenparcours. Frijns had een soortgelijke race, maar scoorde nog wel een puntje.

Zaterdag staat de tweede E-Prix in Saoedi-Arabië op de planning.