McLaren gaat samenwerken met Nissan voor Formule E-project

Het team van McLaren heeft in de afgelopen seizoenen meerdere teams opgestart in allerlei klassen. Naast de Formule 1 is het team tegenwoordig ook actief in bijvoorbeeld de Indycar en de elektrische Extreme E. Eerder dit jaar maakte het team bekend dat ze ook de stap gaan zetten naar de Formule E.

Vanaf het seizoen 2022/23 komt het legendarische Britse team ook uit in de elektrische klasse. Die aankondiging kwam niet als een verrassing, al geruime tijd was duidelijk dat McLaren aan de klasse dacht. Over het project was niet zoveel bekend, vandaag heeft McLaren echter iets meer duidelijkheid gegeven. In een persbericht werd er belangrijk nieuws gedeeld.

De Britse renstal gaat namelijk in de Formule E rijden met EV powertrain technologie van Nissan. McLaren en Nissan maakten bekend dat ze een meerderjarige deal hebben gesloten waardoor ze het gehele Gen3 tijdperk zullen samenwerken. Verder is er nog niet veel duidelijk hoe het Formule E-project eruit gaat zien. Over coureurs is bijvoorbeeld nog niets bekend gemaakt.