Vandoorne volgt De Vries op als wereldkampioen

Mercedes-EQ-coureur Stoffel Vandoorne volgt teamgenoot Nyck de Vries als wereldkampioen op in de Formule E. Mercedes is kampioen geworden bij de constructeurs en neemt dus met twee nieuwe titels afscheid van de sport. De renstal won in 2021 ook beide kampioenschappen.

De 100ste E-Prix in Seoul was een prooi voor Edoardo Mortara die zijn vierde zege boekte van het seizoen. De Zwitser was heer en meester en verzekerde zichzelf van de derde plaats in het kampioenschap. Mortora eindigde Vandoorne en Jake Dennis, die door een straf van vijf seconden P2 moest afstaan. Evans, de enige titelrivaal van Vandoorne, kwam nooit in de beurt van de titel en werd zevende na een knappe inhaalrace.

Het laatste weekend van De Vries was uitgelopen op een grote deceptie. Na de DNF op zaterdag viel de Mercedes-coureur opnieuw na een lekke band door een touché van Pascal Wehrlein. Landgenoot Robin Frijns was in gevecht om het podium, maar kwam net tekort voor het ereschavot en eindigde vierde.