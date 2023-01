Frijns moest naar intensive care: "Ik verging van de pijn"

Robin Frijns kende afgelopen weekend een teleurstellende start van het nieuwe Formule E-seizoen. De Nederlandse coureur viel in Mexico uit na een crash met Norman Nato. Frijns brak volgens eerdere berichten zijn pols en hij moest onder het mes, nu blijkt dat zijn blessure veel zwaarder was dan men in eerste instantie dacht.

Afgelopen weekend werd de seizoensopener van het nieuwe Formule E-seizoen van start op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Frijns kwam in actie voor het team van ABT Cupra maar kon de race niet tot een goed einde brengen. Hij raakte al vroeg in de race de wagen van Norman Nato en schoot rechtdoor de uitloopzone in. Frijns liep hierbij een pijnlijke blessure aan zijn hand op.

Intensive care

ABT Cupra meldde eerder het om een gebroken pols ging, het blijkt echter dat de blessure veel serieuzer was dan oorspronkelijk gedacht. Frijns liet aan De Telegraaf weten dat het een best ernstige situatie was: "Ik heb niet alleen mijn linkerpols gebroken, maar ook vier breuken in mijn hand. Ik verging echt van de pijn. Ik ben nu gelukkig van de intensive care af en ik krijg pijnstillers. De pijn is zeker nog niet verdwenen, het is flink afzien."

Het was een teleurstellende start voor zijn seizoen. Frijns kreeg de schrik van zijn leven toen hij zag hoe zijn hand eraan toe was. De Nederlander zag namelijk dat het goed mis was en dat hij nog wel eventjes moet revalideren: "Het bok stak gewoon uit mijn hand, dat was zeker geen pretje. Dit is zeker de zwaarste blessure die ik heb gehad in mijn loopbaan. Hopelijk blijft het uiteindelijk hier ook maar bij."