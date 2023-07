Jake Dennis eerste Britse wereldkampioen na bizarre ePrix Londen

Jake Dennis is wereldkampioen Formule E en is daarmee de eerste Brit die dat voor elkaar bokst.

In een knotsgekke ePrix - de eerste van twee in de Engelse hoofdstad - werd Dennis tweede en dat was genoeg voor de titel, omdat directe concurrenten uitvielen of geen of te weinig punten scoorde. De Andretti-coureur volgt Stoffel Vandoorne op als kampioen.

WORLD. CHAMPION. 馃弳___Escaped_link_64c557e1bd908___ secures the title at his home race! 馃嚞馃嚙___Escaped_link_64c557e1bd90a___ ___Escaped_link_64c557e1bd90b___ pic.twitter.com/eY2pV2sjdX — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64c557e1bd90d___

'WORLD CHAMPIONS, BABY!' 馃弳



The moment ___Escaped_link_64c557e1bd90e___ etched his name in ABB FIA Formula E history 鈿★笍___Escaped_link_64c557e1bd90f___ ___Escaped_link_64c557e1bd910___ pic.twitter.com/Cp3F5jq0iX — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64c557e1bd912___

Mitch Evans won de chaotische ePrix op het Indoor-outdoor-citcuit voor Dennis. Voormalig kampioen Sebastian Buemi werd derde.

A win for @mitchevans_ in London, but P2 for @JakeDennis19 is enough to see him crowned our Season 9 WORLD CHAMPION! 鈿★笍___Escaped_link_64c557e1bd915___ ___Escaped_link_64c557e1bd916___ pic.twitter.com/yYTQEce94J — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64c557e1bd918___

De wedstrijd had meerdere neutralisaties, waaronder een aantal rode vlaggen. Hieronder een van de vele incidenten.

Fenestraz goes OVER Ticktum!!!!!



Big shunt for Fenestraz as he collides with the NIO 333 driver and is in the wall.



Safety Car is out and both drivers are okay.@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/35n5d1j3Rc — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

Jake Dennis

In 2018 was Dennis de simulator en ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing. Door de relatie met Aston Martin, testte hij voor Red Bull tijdens de tussentijdse tests van Barcelona in mei 2018 en vervolgens opnieuw op de Hungaroring in augustus. Op dit moment is Dennis nog steeds een ontwikkelingsrijder voor Red Bull.

In het verleden werd Dennis onder andere eerste in de Formule Renault en derde in de Formule 3. Het wereldkampioenschap in de Formule E is tot op heden zijn grootste presentatie in de autosport.