Maserati onthult wagen voor comeback in racerij

Het iconische Italiaanse automerk Maserati keert later dit jaar terug in de internationale autosport. Het merk gaat immers meedoen aan het seizoen 2022-23 van de Formule E. In de elektrische klasse gaan nieuwe regels gelden en Maserati heeft zijn nieuwe wagen voor de comeback aan de buitenwereld getoond.

Gisteren trok het team van Maserati MSG Racing het doek van de wagen voor het aanstaande seizoen. De wagen is opvallend blauw van kleur en is verder ook voorzien van een aantal opvallende punten. Zo is er een regenboog te zien op de voorvleugel en komt het Maserati-logo overal terug. Maximilian Günther en Edoardo Mortara zullen de Maserati Tipo Folgore besturen.