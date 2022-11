Maserati onthult line-up voor autosport-comeback

Aankomend seizoen keert het merk Maserati terug in de autosport. Het Italiaanse merk reed in de begindagen in de Formule 1 maar men komt aankomend seizoen uit in een andere klasse: de Formule E. Het nieuws was al eventjes bekend maar men heeft nu de line-up bekend gemaakt.

Gisteren kwam het team van Maserati MSG Racing met belangrijk nieuws naar buiten. De renstal presenteerde namelijk de twee coureurs waarmee men aankomend seizoen de degens gaat kruisen met de concurrentie. De keuze is gevallen op de Duitser Maximilian Günther en de Zwitser Eduardo Mortara. Beide coureurs hebben al aardig wat ervaring in de elektrische klasse en dat kunnen ze dus goed gaan gebruiken om Maserati op gang te helpen.