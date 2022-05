Nederlanders revancheren zich in kwalificatie van E-Prix Berlijn

Eduardo Mortara pakte overtuigend voor de tweede keer dit weekend de poleposition in Berlijn. Frijns schopte het tot de finale tegen de Zwitser, maar moest genoegen nemen met P2. Regerend kampioen Nyck de Vries had ook een sterke kwalificatie en start als derde. De Nederlanders revancheren zich hiermee na de teleurstellende zaterdag.

Frijns kwam uit in groep A en werd tweede waardoor hij door mocht naar de shoot-outs voor poleposition. Ook zijn teamgenoot Nick Cassidy ging door wat aangeeft dat Envision Racing de zaakjes - met name met de banden - goed op orde hadden. Kampioenschapsleider Stoffel Vandoorne was de snelste in deze groep en plaatste zich ook voor het volgende segment. Lucas di Grassi maakte het viertal compleet.

De Vries kwam in actie in de tweede groep. Zijn eerste run beloofde veel goeds voor het verdere verloop van de kwalificatie. De winnaar van de zaterdag, Mortara, liet zich meteen weer van voren. Nummer twee in de stand, Jean-Eric Vergne, moest zich zorgen maken met een tiende plek. Uiteindelijk gingen Mortara, De Vries, Antonio Felix da Costa en André Lotterer. Vergne viste naast het net op P5.

Bij de shoot-outs strijden steeds twee coureurs om een plekje in de halve finale en dan de finale om pole. In de kwartfinale schakelde Lotterer Vandoorne uit, Frijns won nipt met 0.014 duizendsten van Da Costa, De Vries versloeg ruimschoots Di Grassi, en favoriet Mortara en polesitter van de zaterdag had geen kind aan Cassidy.

De Vries moest het opnemen tegen Mortara en Frijns tegen Lotterer. Frijns kwam als eerste aan de beurt en versloeg Lotterer met meer dan een tiende. Een volledige Nederlandse finale en een zekere poleposition was mogelijk. Echter op Mortara stond geen maat en De Vries moest lijdend toezien dat de finale om pole er niet in zat.

De tweede E-Prix van Berlijn is zondagmiddag 15.04 uur Nederlandse tijd.