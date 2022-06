McLaren sluit deal met Saoedisch project voor elektrische raceteams

Het team van McLaren is tegenwoordig niet alleen meer actief in de Formule 1. Aankomend seizoen komen ze ook uit in twee elektrische kampioenschappen. Sinds dit seizoen racet het Britse team al in de Extreme E. Aankomend seizoen verschijnen ze eveneens aan de start van de bekende Formule E klasse.

McLaren deelde gister de eerste foto's van de Formule E-bolide in de kleuren van het team. Deze presentatie ging samen met een aankondiging van de nieuwe hoofdsponsor van beide elektrische projecten. Het Saoedische project NEOM wordt namelijk de nieuwe strategische partner. Deze duurzame regio zal fungeren als titelsponsor van de teams en het logo is dan ook aanwezig op beide bolides.