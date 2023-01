Dennis wint ePrix in Mexico, Frijns valt uit met gebroken pols

De seizoensopener van de Formule E in Mexico werd een prooi voor Jake Dennis en de Andretti-coureur won met een ruime marge voor Pascal Wehrlein in zijn Porsche-machine. Polesitter Lucas di Grassi sleepte met de nodige moeite een derde plek in de wacht. Robin Frijns viel uit in ronde 1 met een een gebroken linkerpols na een stevige crash.

Voor de Mexicaanse ePrix op een verkort en aangepast Autodromo Hermanos Rodriguez circuit, waar ook de Formule 1 jaarlijks komt, stormde veel fans op af. Het stadiongedeelte en de tribunes op het rechte stuk zaten bommetje vol.

Het 22-koppige veld met ondere andere regerend kampioen Stoffel Vandoorne begonnen aan een nieuw avontuur met de nieuwe generatie snellere bolides.

De coureurs moesten 36 rondes afleggen en de aftellende klok was daarmee definitief verleden tijd. Door drie Safety Car-periodes werd de race verlengd tot 41 ronden. Elektrisch bijtanken zat er dit keer nog niet in, maar wordt in de loop van 2023 geïntroduceerd.

Bij de inschrijvingen waren twee debuterende teams: McLaren en Maserati. Eerstgenoemde deed het met een vijfde plek het naar behoren, maar Maserati kwam van een koude kermis thuis met een elfde plaats en een uitvalbeurt.

De volgende ePrix is over twee weken in Saudi-Arabië. Dan wordt er een double header afgewerkt op het stratencircuit van Riyadh.