Voorbeschouwing Formule E: Geen De Vries, wel een hoop nieuwigheden

Een nieuwe auto, nieuwe teams en een handvol nieuwe coureurs: zonder Nyck de Vries, want die is gepromoveerd naar de Formule 1, maar inclusief een tiental bijzonder getalenteerde rijders start aankomend weekend het negende seizoen van de elektrische Formule E. GPToday.net beschouwt uitgebreid voor.

Sinds Stoffel Vandoorne tijdens de seizoensfinale van jaargang acht, op het stratencircuit van Seoul, als tweede over de eindstreep reed en zo zijn allereerste wereldtitel in de autosport veroverde, heeft de topklasse in het elektrische racen precies vijf maanden stilgelegen. In die vijf maanden is er op de achtergrond ontzettend veel gebeurd.

Aankomend weekend mag de Gen3-wagen namelijk haar debuut maken. De nieuwe bolide, die een stuk harder (maximumsnelheid 320 km/u), een stuk lichter (60 kilogram) en een stuk effectiever (60 procent betere regeneratie) is, werd in het afgelopen jaar op de testbanen flink gekieteld en dat is maar beter ook, want het fijngevoelige wagentje bleek in eerste instantie een gevaar op de weg. Met name het gebrek aan achterremmen zorgde voor veel stevige klappers.

Teams en coureurs

Regerend titelhouder Vandoorne heeft zich na het vertrek van Mercedes uit de Formule E bij de renstal van tweevoudig kampioen Jean-Éric Vergne gevoegd. De goudzwarte bolides waarmee de Franse oud-Formule 1-coureur rondrijdt werden tot dusver altijd als Techeetah aangeduid, maar die naam is niet meer. Vanaf heden heet de renstal DS Penske: het team is namelijk samengevoegd met de Dragon-equipe van Jay Penske, die in het afgelopen jaar voornamelijk in het achterveld rondreed.

Vandoorne’s grootste uitdager voor de kroon van afgelopen jaar was de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. Hij en teammaat Sam Bird vormen het enige rijderspaar dat hun werkgever trouw is gebleven. Evans en zijn Britse stalgenoot verdedigen ook in het aanstaande seizoen de kleuren van Jaguar. Die kleuren zijn overigens wel flink onder handen genomen: het team is niet meer te herkennen aan de zeegroene kleur, maar aan een bijzonder, asymmetrisch zwart-wit motief.

Na twee seizoenen zonder zege kon het team van Porsche vorig jaar eindelijk eens een overwinning bejubelen. Haar Duitse wonderkind Pascal Wehrlein, die inmiddels ‘gewoon’ een grote jongen van 28 jaar is, reed in Mexico-Stad naar een populaire zege. Het voormalige Mercedestalent krijgt bij zijn huidige werkgever visite van een nieuwe teammaat. Enkelvoudig Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa mag dit jaar namelijk de teamkledij van het Duitse merk aantrekken.

De enige renstal die vorig jaar in het spoor van de afzwaaiende titelwinnaars van Mercedes wist te blijven, was Venturi. Die naam is niet meer, maar het team bestaat nog wel. Vanaf heden gaat de equipe door het leven als het officiële fabrieksteam van Maserati. Graag hadden de Italianen Nyck de Vries achter het stuur van één van hun bolides gezien, maar met Edoardo Mortara en Maximilian Günther hebben ze uiteindelijk evengoed twee steengoede rijders binnen de gelederen.

Envision Racing is eigenlijk al jaren het team dat te klein is voor het tafellaken, maar te groot voor het servet. Ieder jaar wint men wel één of meerdere races, maar van kampioenschapwinst is het nog niet gekomen. Sébastien Buemi moet daarin verandering brengen. De ervaren Zwitser, die al eens een titel won, mag zijn aimabele Nieuw-Zeelandse collega Nick Cassidy bij de hand nemen in de strijd voor de grote prijzen.

Mercedes is zoals gezegd gevlogen, maar dat betekent nog niet dat het hele team verleden tijd is. McLaren – jawel, het team dat overal en altijd aanwezig is – heeft de inboedel overgenomen en de wagens in de papaya-oranjelak gezet. De onderschatte allrounder René Rast mag de kar trekken. De Duitse alleskunner krijgt in de garage bezoek van Jake Hughes, die na jaren rondzwerven eindelijk de opleidingsklassen heeft verlaten.

Een groot vraagteken is het team van Nissan. De toevoeging e.dams is officieel onderdeel van het verleden, want het Japanse automerk behandelt de Formule E-tak tegenwoordig als volwaardig fabrieksteam. Nissan heeft Sacha Fenestraz meegenomen uit het land van de rijzende zon. De Franse Argentijn reed vorig jaar de pannen van het dak in de Super Formula en heeft zodoende promotie verdiend. Bij Nissan wordt hij vergezeld door enkelvoudig FE-racewinnaar Norman Nato.

Ook bij de Indiase grootmacht Mahindra is er een aantal wijzigingen op het persoonlijke vlak doorgevoerd. De charismatische teamleider Dilbagh Gill is er van tussen, voor de bebrilde Alexander Sims is dit jaar geen plaats. Oliver Rowland blijft echter wél aan. De Brit, die inmiddels ook pardoes al de dertig is gepasseerd, krijgt gezelschap van enkelvoudig titelwinnaar en zelfverklaard Formule E-ambassadeur Lucas di Grassi.

In de vorm van ABT Cupra, een samenwerking tussen het Duitse tunebedrijf en de Spaanse dochteronderneming van Seat, staat er een nieuw team op de grid. Haar rijders komen, niet geheel onverwacht, uit de rijderspoule van Audi. In de persoon van Robin Frijns heeft de nieuwe equipe de enige Nederlandse coureur van het veld in dienst, hij wordt bijgestaan door de razendsnelle Zwitser Nico Müller.

Voor zijn Formule E-periode stond hij zelden in de schijnwerpers, maar Jake Dennis heeft zich in no-time gemanifesteerd tot een blijvertje in de elektrische klasse. De Britse titelkandidaat heeft bij het team van Andretti een nieuwe collega aan zijn zijde, en niet zo maar eentje. Drievoudig Le Mans-winnaar André Lotterer, die de eenzitterwereld stiekem al gedag had gezegd, mag bij gratie van aandrijflijnleverancier Porsche nog een jaartje door.

Last en toch eigenlijk ook geregeld least NIO 333, dat onder haar eigen naam in de Formule E zelden iets bijzonders heeft gepresteerd. Goed, vorig jaar was een stapje voorwaarts, maar er moeten wonderen plaatsvinden willen Dan Ticktum en zijn nieuwe collega Sergio Sette Camara gedurende het aanstaande seizoen meedingen om de grote prijzen. Dat gezegd hebbende wordt er uiteraard gebruik gemaakt van nieuw materiaal: wellicht kan NIO daardoor een kwantumsprong maken.

Nieuwe reglementen

Niet alleen de wagen en de opmaak van het rijdersveld is stevig veranderd, ook de veelbesproken FanBoost is verdwenen. Niet langer kunnen kijkers op hun vijf favoriete coureurs stemmen en dat is misschien maar beter ook, want eerlijke is het nooit geweest. Ga maar na: in het zestien races tellende seizoen acht werd de ultrapopulaire Vandoorne liefst zestien (!) maal beloond met de FanBoost, waar ook Felix da Costa (vijftien), Vergne (tien) en De Vries (negen) spekkoper bleken. Aan de andere kant kregen dertien van de 24 coureurs nimmer een steuntje in de rug.

Zonder FanBoost moet er natuurlijk wel een andere gimmick zijn, want anders is de Formule E niet vooruitstrevend genoeg. Zodoende is er gekozen voor de nieuwe Attack Charge, waarbij een coureur de pitstraat opzoekt om op te laden, waardoor de rijder in kwestie twee extra Attack Modes ontvangt. De races bestaan dit jaar trouwens niet meer over een tijdspanne, maar over een aantal ronden. In het geval van een Safety Car wordt het aantal geneutraliseerde ronden toegevoegd aan het totaalaantal.

In navolging van de Formule 1 heeft ook de Formule E een regel geïntroduceerd waarbij de teams verplicht worden om minstens tweemaal per jaar een jongeling in te zetten tijdens de vrije training. Overigens worden de banden met ingang van het nieuwe racejaar geleverd door Hankook.

Kalender

Zaterdag 14 januari: ronde 1, Mexico-Stad

Vrijdag 27 januari: ronde 2, Diriyah

Zaterdag 28 januari: ronde 3, Diriyah

Zaterdag 11 februari: ronde 4, Hyderabad

Zaterdag 25 februari: ronde 5, Kaapstad

Zaterdag 25 maart: ronde 6, São Paulo

Zaterdag 22 april: ronde 7, Berlijn

Zondag 23 april: ronde 8, Berlijn

Zaterdag 6 mei: ronde 9, Monaco

Zaterdag 3 juni: ronde 10, Jakarta

Zondag 4 juni: ronde 11, Jakarta

Zaterdag 24 juni: ronde 12, Portland

Zaterdag 15 juli: ronde 13, Rome

Zondag 16 juli: ronde 14, Rome

Zaterdag 29 juli: ronde 15, Londen

Zondag 30 juli: ronde 16, Londen