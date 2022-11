Hughes maakt Formule E-lineup McLaren compleet

Het team van McLaren komt aankomend seizoen niet alleen in actie in de Formule 1, de Indycar en de Extreme E, de Britse renstal debuteert tevens in de Formule E. McLaren maakte eerder deze week zijn allereerste line-up bekend waarmee men op jacht wil gaan naar successen.

Eerder maakte McLaren al bekend dat Rene Rast aankomend seizoen voor het team zal gaan rijden. Gisteren kwam men echter met de onthulling van hun tweede coureur. Rast krijgt in het seizoen 2022/2023 namelijk de Britse coureur Jake Hughes als teamgenoot. Hughes reed dit jaar in de Formule 2 en was tevens als reservecoureur betrokken bij het Formule E-team van Mercedes.