Susie Wolff stopt als CEO Venturi Formule E-team

Mercedes-teambaas Toto Wolff is niet de enige teambaas binnen zijn familie. De vrouw van de Oostenrijker is immers oud-coureur Susie Wolff. Zij was de afgelopen jaren actief bij het Formule E-team van Venturi. Ze was eerst enkele seizoenen de teambaas en werd eind vorig jaar CEO van de renstal. Gisteren maakte ze echter bekend dat ze haar functie gaat neerleggen.

Wolff werd in 2018 onderdeel van het team van Venturi. Afgelopen jaar werd ze benoemd tot CEO en werd haar functie van teambaas overgenomen door voormalig Formule 1-coureur Jerome D'Ambrosio. Wolff is niet lang actief geweest als CEO van het team van Venturi. Ze beleefde afgelopen seizoen haar succesvolste seizoen bij Venturi.

Gisteren maakte ze op social media in een uitgebreid statement bekend dat ze haar functie neerlegt. Venturi gaat in het aankomende seizoen samenwerken met Maserati en Wolff is cryptisch in haar post: "Het meest succesvolle seizoen van Venturi komt ten einde en dat geldt ook voor mijn persoonlijke verhaal bij het team en in de Formule E. Ik verlaat de solide fundaties die we als team hebben gebouwd met een trots gevoel terwijl het team aan een nieuw hoofdstuk begint met Maserati."

When I joined ___Escaped_link_630cc4a59d272___, my goal was to build a team that was not just successful on track, but stood for a greater purpose. A racing family, that celebrated diversity and championed inclusivity. While that journey still continues, I'm so proud of the progress we've made. [2/4] pic.twitter.com/DjUCdJUH8Z — Susie Wolff (@Susie_Wolff) ___Escaped_link_630cc4a59d275___