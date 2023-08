Envision Racing bevestigt komst van Frijns

Het lag al in de lijn der verwachtingen, maar vandaag is het officieel bekend gemaakt. Robin Frijns is ook aankomend seizoen actief in de Formule E, de Nederlander heeft een contract getekend bij het team van Envision Racing. Het team heeft het nieuws nu officieel bevestigd.

De terugkeer van Frijns bij Envision lekte eerder deze week al uit, maar het team had het nog niet officieel bekend gemaakt. Nu is het officieel en wordt Frijns de opvolger van Nick Cassidy. Frijns reed afgelopen seizoen voor het team van ABT Cupra in de elektrische klasse en was in het verleden ook al vier seizoenen actief voor Envision. Hij gaat een duo vormen met zijn nieuwe teamgenoot Sebastien Buemi.