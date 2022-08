Wie wordt de opvolger van De Vries als wereldkampioen?

Klokslag 09:04 Nederlandse tijd begint de laatste E-Prix van het seizoen in Zuid-Korea. Mitch Evans, de winnaar van de zaterdag in Seoul, of Stoffel Vandoorne volgt Nyck de Vries op als wereldkampioen Formule E.

Vandoorne heeft de beste papieren om zijn eerste FE-titel te grijpen met 21 punten voorsprong en nog 26 punten op de tafel (25 voor zege en 1 voor snelste ronde). Ook staat de Belg negen plaats voor Evans op de startgrid, op P4. Bij een gelijke stand in de rangschikking wint de Nieuw-Zeelander voor Jaguar zijn eerste WK vanwege meer zeges achter zijn naam.

Het team van Mercedes staat ook ruim aan kop in het constructeurkampioenschap. De Duitse formatie kan hierdoor met twee titels afscheid nemen van de sport. Een jaar eerder won de renstal, dat wordt overgenomen door McLaren, ook beide kampioenschappen.

Voormalig F1-coureur Antonio Giovinazzi zal de laatste wedstrijd missen vanwege een blessure aan de hand als gevolg van een incident met Antonio Felix da Costa in de race van zaterdag.