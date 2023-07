Dennis euforisch na behaalde titel: "World Champions, baby!"

Jake Dennis is in de zevende hemel beland na zijn wereldtitel in het negende FE-seizoen. De Andretti-coureur werd tweede in zijn thuisrace in London en dat was genoeg voor het wereldkampioenschap. Dennis schreef geschiedenis door als eerste Brit deze klasse op zijn naam te schrijven.

"O mijn God. Dat is ongelooflijk", zei Dennis direct na de race. "Die race was zo zwaar, alles kwam op ons af. World Champions, baby. Ik voel me ongelooflijk."

De Andretti-coureur kon het allemaal niet geloven na een hectische ePrix volop rode vlaggen. "Ik had het gevoel dat iedereen tegen ons racete, maar Jezus Christus, we zijn net wereldkampioen geworden en ik ben zo blij voor mezelf, het team en iedereen, we hebben het zo verdiend."

Dennis was een aantal jaren geleden al dichtbij, maar nu is de missie voltooid. "Ik ben pas drie jaar geleden begonnen aan het kampioenschap en we wonnen het bijna in ons rookiejaar, maar nu om terug te komen en om dan zo'n jaar te hebben."

De Andretti-coureur bedankte zijn team, familie en supporters die hem steunden in zijn weg naar dit historische moment.

"Ik breek alle podiumrecords en om wereldkampioen te worden, het is gewoon verbluffend. Ik had echt niet gedacht dat het dit jaar zou kunnen en alle eer aan mijn jongens - ik hou zoveel van ze en ze hebben me het hele jaar een absolute raket gegeven. En dit is het minste wat ik voor ze kan doen."

"Ik kan de fans ook horen en het is gewoon absoluut ongelooflijk om dit met hen te delen, en mijn moeder is daar ook ergens. Wereldkampioenen - ik ben gewoon verbaasd", sloot Dennis af.