Nyck de Vries na uitvalbeurt in Jakarta: ''Ik heb veel pech gehad''

Tijdens de eerste E-Prix in Jakarta liep het voor regerend kampioen Nyck de Vries uit op een deceptie. Waar de Mercedes-EQ het vorige raceweekend in Berlijn op het bovenste treetje stond, moest de Hollander afgelopen zaterdag opgeven in de pitstraat na een lekke band. De voormalig F2-kampioen baalde na afloop als een stekkker.

''Dat was helaas een teleurstellend resultaat'', zei De Vries vanuit de Indonesische hoofdstad. ''Er was geen echt probleem. Ik denk zelfs dat we behoorlijk snel waren in de race, hoewel ik niet helemaal tevreden was met de balans van de auto. Maar toch waren we goed in de positie om als zesde of zevende te eindigen.''

Dat de pace van de Mercedes-bolide in orde was, bewees teamgenoot en leider in het kampioenschap, Stoffel Vandoorne, met een vijfde plek. De Vries heeft duidelijke verklaringen voor het mislopen van een sterke puntenfinish. ''Helaas waren er twee situaties die me van het veld lieten vallen. Uiteindelijk besloot ik een inhaalmanoeuvre op André [Lotterer] te doen en hij raakte mijn linker achterband, met ernstige bandenschade tot gevolg, dus het had geen zin om door te gaan.'' Lotterer was volgens de wedstrijdleiding de hoofdschuldige en kreeg een tijdstraf van vijf seconden.

De Vries vervolgde: ''Ik heb veel pech gehad in deze race, maar zo is het soms. Het hoort allemaal bij racen, dus we moeten het accepteren en doorgaan. Het was erg warm in de auto, maar verder was dit een zeer geslaagd evenement. De fans waren fantastisch en gaven ons een geweldig welkom. Het racen hier was een waar genoegen voor ons allemaal en we kijken nu al uit naar volgend jaar, wanneer het misschien wat koeler is!''

Het volgende evenement staat gepland op 2 juli. Oorspronkelijk zou het Formule E-circus afreizen naar Vancouver in Canada, maar de organisatie kreeg de vergunningen niet rond. In plaats van een tripje naar Noord-Amerika, gaat de Formule E naar Marokko in Marrakesh voor de tiende ronde van het kampioenschap.