Frijns herstelt van handblessure en maakte comeback

Aankomend weekend wordt er niet geracet in de Formule 1, maar staat er wel weer een E-Prix in de Formule E op het programma. In Sao Paulo komen de heren coureurs in actie en keert ook Robin Frijns terug na lang blessureleed, de Nederlander maakt dus zijn langverwachte comeback.

Frijns raakte in januari zwaar geblesseerd tijdens de E-Prix in Mexico. De Nederlandse coureur van ABT Cupra crashte in Mexico en brak daarbij zijn pols en had vier breuken in zijn hand. Frijns lag eventjes op de intensive care, maar kon al snel beginnen aan zijn revalidatie. Sinds de race in Mexico kwam hij niet meer in actie in de Formule E, maar daar komt nu dus verandering in. Frijns werd in de afgelopen maanden vervangen door Kelvin van der Linde.