Race 1 London: Jake Dennis wint thuisrace, De Vries verliest podium door straf

Jake Dennis (Avalanche Andretti) behaalde een dominante thuisoverwinning van start tot finish in de SABIC London E-Prix Round 13. Voor de Brit is het de tweede maal dat hij deze E-Prix wint. Klassementsleider Stoffel Vandoorne bracht zijn zilveren Mercedes-wagen als tweede over de meet.

Regerend kampioen Nyck de Vries speelde op P3 als buffer voor Vandoorne om een ​​gretige Nick Cassidy achter zich te houden. Maar dat deed de Nederlander niet helemaal volgens de regeltjes. Hoewel de Vries als derde over de meet reed, kreeg hij na afloop een tijdstraf van vijf seconden. Hierdoor viel de Mercedes-coureur van het podium en werd geklasseerd als zesde. Cassidy kreeg alsnog een trofee toegereikt.

Vandoorne blijft ruim aan kop met 179 punten. Nummer twee Mitch Evans volgt met 149 punten. Er zijn in totaal nog drie E-Prix, waaronder de tweede wedstrijd in London vandaag.